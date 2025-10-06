Биткоин установил новый исторический рекорд, превысив $125 000

Стоимость биткоина побила исторический максимум, превысив отметку в $125 000 , сообщает криптовалютная биржа Binance. Новый рекорд был зафиксирован в воскресенье, 5 октября 2025 года.

Предыдущий максимум был установлен 14 августа 2025 года на уровне $124 470 . За последнюю неделю биткоин продемонстрировал рост на 11,5% , продолжая восходящий тренд, начавшийся в начале октября.

Рост криптовалютного рынка в начале октября был обусловлен масштабными институциональными инвестициями через биржевые фонды (ETF). За первые три дня октября объем вложений в биткоин-ETF превысил показатели предыдущих периодов .

Аналитики прогнозируют дальнейший рост биткоина в четвертом квартале. Президент и основатель аналитической компании CappThesis Фрэнк Каппеллери заявил телеканалу CNBC, что биткоин может достичь новых пиковых значений, поскольку восходящее ралли уже набирает обороты .

Текущий рост криптовалюты происходит на фоне нестабильной экономической ситуации и рекордных показателей золота, которое торгуется вблизи отметки $3 900 за унцию .