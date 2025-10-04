Ученые Туркменистана участвовали в конференции в Актау, посвященной Бекет Ата Мырзагулулы

Представители Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана приняли участие в международной научно-практической конференции «Бекет Ата Мырзагулулы — столп духовности», которая прошла в городе Актау (Казахстан).

Как сообщает газета «Туркменистан», в научном форуме, организованном Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), участвовали ученые из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Конференция была посвящена 275-летию со дня рождения казахского просветителя Бекета Ата Мырзагулулы, обогатившего суфийское учение философскими воззрениями гуманизма, дружбы и братства между народами.

В выступлениях туркменских учёных широко обсуждалась роль Бекет Ата, причисленного к лику святых в национальных традициях туркменского народа.

Туркменские учёные также широко осветили исторические корни литературного наследия туркмено-казахского народа. В частности, большой интерес участников конференции вызвали взгляды туркменских учёных на общность образов и мотивов в древних эпосах, таких как «Огузнама», «Горкут-ата», «Гёроглы», считающихся сокровищницей литературного наследия обоих народов. Информация о том, что Угурджигы, сын мудрого старца-туркмена Горкут-ата, поселился в степях Мангышлака, также является общепризнанным научным фактом.

В рамках конференции туркменская делегация провела ряд встреч. Так, состоялась встреча туркменских учёных со старейшинами казахского народа. В ходе беседы были высказаны мнения об исторических корнях туркмено-казахских дружеских и братских отношений.

Также в беседе с Талгатом Мухановым, директором по планированию деятельности Фонда тюркской культуры и наследия, состоялся обмен мнениями о национальном наследии тюркских народов и рукописных источниках.

В беседе с Нурланом Кульбаем, начальником Управления учета государственных историко-культурных заповедников и обеспечения охраны памятников Мангыстауской области Республики Казахстан, который принимал активное участие в организации международной конференции, обсуждались научные сведения об исторических памятниках тюркских племен, проживавших на территории Мангышлака.

Международная научно-практическая конференция завершилась посещением учеными монастырей Шолпан-ата и Бекет-ата на казахской земле, отмечает источник.