Сербский специалист Стеванович возглавил сборную Таджикистана по футболу

Федерация футбола Таджикистана утвердила новый тренерский штаб национальной сборной. Главным тренером команды назначен 58-летний сербский специалист Горан Стеванович, сообщает пресс-служба федерации.

Стеванович ранее возглавлял национальную сборную Ганы, с которой участвовал в Кубке африканских наций, а также руководил молодежной сборной Сербии (до 21 года). Кроме того, он работал ассистентом главного тренера сборной Сербии на чемпионате мира 2006 года. На клубном уровне специалист тренировал команды Сербии, Греции и Китая.

В тренерский штаб Стевановича войдут два его соотечественника. Ассистентом главного тренера стал Радмило Азанияц, ранее работавший в казахстанских клубах «Тараз» и «Атырау». Вторым помощником назначен Милан Павлович, в карьере которого клубы Сербии, Китая и Греции.

Также в состав штаба вошли главный тренер таджикского клуба «Баркчи» Алифбек Беромов и тренер вратарей Алишер Туйчиев, который продолжит работу с национальной командой.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на пост главного тренера сборной Таджикистана рассматривался бывший главный тренер сборной Туркменистана хорватский специалист Анте Мише.