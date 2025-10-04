Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в ряде районных администраций

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства подписал ряд постановлений. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

Согласно документам:

– Ташлиев Гуванчмырат Ашырмырадович назначен заместителем хякима этрапа Алтын асыр Ахалского велаята;

– Сахетдурдыев Алламырат Сердарович назначен заместителем хякима этрапа Алтын асыр Ахалского велаята;

– Назарова Алмагуль Какабаевна назначена заместителем хякима города Дашогуз Дашогузского велаята;

– Гурбанов Пирджан Аманович назначен заместителем хякима Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;

– Чарыев Атджан Чарыевич назначен заместителем хякима Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;

– Мамедова Гульбахар Хакмурадовна назначена заместителем хякима Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;

– Реджепова Зибагуль Гурбандурдыевна назначена заместителем хякима Губадагского этрапа Дашогузского велаята;

– Ашыров Мырат Реджепбаевич назначен заместителем хякима Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;

– Аганязов Довлет Агамырадович назначен заместителем хякима Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;

– Аллыева Айболек Байрамдурдыевна назначена заместителем хякима Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;

– Аманов Атамурат Алланазарович назначен заместителем хякима Фарапского этрапа Лебапского велаята;

– Сазакова Айнур Меретмамедовна назначена заместителем хякима Фарапского этрапа Лебапского велаята;

– Акмырадова Ляле назначена заместителем хякима Довлетлинского этрапа Лебапского велаята;

– Дурдыев Азат Аллагулыевич назначен заместителем хякима Огузханского этрапа Марыйского велаята;

– Акмырадова Айна Сейитгулыевна назначена заместителем хякима Огузханского этрапа Марыйского велаята;

– Акмырадов Гочмырат Аймырадович назначен заместителем хякима Иолотанского этрапа Марыйского велаята;

– Иоломанов Шатлык Бегенджович назначен заместителем хякима Тагтабазарского этрапа Марыйского велаята.

Кроме того:

– Чарыев Мейлис Бегенчевич освобождён от временного исполнения обязанностей хякима этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята;

– Реджепова Дженнет Мырадовна освобождена от должности заместителя хякима города Дашогуз Дашогузского велаята.