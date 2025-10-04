Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в ряде районных администраций
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства подписал ряд постановлений. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».
Согласно документам:
– Ташлиев Гуванчмырат Ашырмырадович назначен заместителем хякима этрапа Алтын асыр Ахалского велаята;
– Сахетдурдыев Алламырат Сердарович назначен заместителем хякима этрапа Алтын асыр Ахалского велаята;
– Назарова Алмагуль Какабаевна назначена заместителем хякима города Дашогуз Дашогузского велаята;
– Гурбанов Пирджан Аманович назначен заместителем хякима Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;
– Чарыев Атджан Чарыевич назначен заместителем хякима Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;
– Мамедова Гульбахар Хакмурадовна назначена заместителем хякима Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;
– Реджепова Зибагуль Гурбандурдыевна назначена заместителем хякима Губадагского этрапа Дашогузского велаята;
– Ашыров Мырат Реджепбаевич назначен заместителем хякима Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;
– Аганязов Довлет Агамырадович назначен заместителем хякима Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;
– Аллыева Айболек Байрамдурдыевна назначена заместителем хякима Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;
– Аманов Атамурат Алланазарович назначен заместителем хякима Фарапского этрапа Лебапского велаята;
– Сазакова Айнур Меретмамедовна назначена заместителем хякима Фарапского этрапа Лебапского велаята;
– Акмырадова Ляле назначена заместителем хякима Довлетлинского этрапа Лебапского велаята;
– Дурдыев Азат Аллагулыевич назначен заместителем хякима Огузханского этрапа Марыйского велаята;
– Акмырадова Айна Сейитгулыевна назначена заместителем хякима Огузханского этрапа Марыйского велаята;
– Акмырадов Гочмырат Аймырадович назначен заместителем хякима Иолотанского этрапа Марыйского велаята;
– Иоломанов Шатлык Бегенджович назначен заместителем хякима Тагтабазарского этрапа Марыйского велаята.
Кроме того:
– Чарыев Мейлис Бегенчевич освобождён от временного исполнения обязанностей хякима этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята;
– Реджепова Дженнет Мырадовна освобождена от должности заместителя хякима города Дашогуз Дашогузского велаята.