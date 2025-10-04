Президент Туркменистана подвел итоги девяти месяцев работы на заседании правительства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел заседание правительства в формате видеоконференции. Как сообщила информационная программа «Ватан», на заседании были подведены итоги работы за девять месяцев текущего года.

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова проинформировала о результатах работы национального парламента по укреплению законодательно-правовой базы государства в январе-сентябре текущего года.

Президент Туркменистана отметил важность дальнейшего развития страны и совершенствования ее правовой базы. Глава государства подчеркнул необходимость продолжения работы по совершенствованию национального законодательства.

Вице-премьеры представили отчеты о работе курируемых ими структур за девять месяцев текущего года, в том числе о макроэкономических показателях национальной экономики, достигнутых успехах, реализуемых мерах по дальнейшему развитию отраслей и их результатах, выполнении ранее данных главой государства поручений, а также по вопросам внешней политики и международных отношений.

Глава государства заслушал доклады и дал соответствующим руководителям конкретные поручения и указания, касающиеся проводимой работы в различных комплексах и отраслях национальной экономики, предстоящих мероприятий и задач по развитию отраслей.

В завершение заседания Президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к членам кабинета министров, отметил, что итоги работы за девять месяцев текущего года свидетельствуют об успешной реализации принятых программ.

«За отчётный период темп роста ВВП составил 6,3 процента. В стране введены в строй объекты промышленного и социального назначения, продолжается реформирование секторов экономики, последовательно модернизируются производственные отрасли», – сказал глава государства.

Президент Туркменистана акцентировал также внимание на важности и впредь осуществлять работу по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, повышению уровня жизни граждан.