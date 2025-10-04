Президент Туркменистана назначил глав восьми новых районов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства подписал ряд указов о назначении глав недавно созданных районов страны. Об этом сообщила информационная программа «Ватан». Согласно документам, на должности хякимов новых этрапов назначены:
– Мырадова Гуванчгелди Довлетгелдиевича – хякимом этрапа Алтын асыр Ахалского велаята;
– Атакова Полата Какаджановича – хякимом Губадагского этрапа Дашогузского велаята;
– Сапарова Шагелди Гурбандурдыевича – хякимом этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята;
– Джумамурадова Мердана Тойлимурадовича – хякимом Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;
– Аллакулыева Новруза Аннагелдиевича – хякимом Довлетлинского этрапа Лебапского велаята;
– Кадырова Гуванча Аннагелдиевича – хякимом Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;
– Юмитова Сердара Байрамовича – хякимом Фарапского этрапа Лебапского велаята;
– Эшшаева Юсупгулы Ашыргулыевича хякимом Огузханского этрапа Марыйского велаята.