Президент Туркменистана назначил глав восьми новых районов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства подписал ряд указов о назначении глав недавно созданных районов страны. Об этом сообщила информационная программа «Ватан». Согласно документам, на должности хякимов новых этрапов назначены:

– Мырадова Гуванчгелди Довлетгелдиевича – хякимом этрапа Алтын асыр Ахалского велаята;

– Атакова Полата Какаджановича – хякимом Губадагского этрапа Дашогузского велаята;

– Сапарова Шагелди Гурбандурдыевича – хякимом этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята;

– Джумамурадова Мердана Тойлимурадовича – хякимом Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;

– Аллакулыева Новруза Аннагелдиевича – хякимом Довлетлинского этрапа Лебапского велаята;

– Кадырова Гуванча Аннагелдиевича – хякимом Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;

– Юмитова Сердара Байрамовича – хякимом Фарапского этрапа Лебапского велаята;

– Эшшаева Юсупгулы Ашыргулыевича хякимом Огузханского этрапа Марыйского велаята.