Представители Run Rush выступят на марафоне в Малайзии

Четыре представителя туркменского любительского бегового сообщества Run Rush примут участие в марафоне Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon, который пройдет 4-5 октября в столице Малайзии.

На марафонскую дистанцию 42 км 195 м выйдет Мейсам Амири. Полумарафон (21 км 97,5 м) пробежит Мерджен Мамметязова. Дистанцию 10 км преодолеет Лейли Карабаева, 5 км – Мария Петросян.

Марафон Standard Chartered в Куала-Лумпуре является крупнейшим беговым событием Малайзии. Забег проводится с 1989 года, с 2009-го его спонсором выступает банк Standard Chartered. Мероприятие проходит в течение двух дней.

Старт и финиш марафона, полумарафона и коротких дистанций расположены на Датаран Мердека – исторической колониальной площади Куала-Лумпура. Маршрут протяженностью 42,2 км сертифицирован World Athletics и AIMS. Трасса проходит мимо главных достопримечательностей города, включая башни-близнецы «Петронас», телебашню KL Tower и Национальную мечеть.