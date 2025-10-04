На электростанции в Авазе выработано более 870 млн киловатт-часов электроэнергии

Государственная электростанция «Аваза», расположенная в национальной туристической зоне, на протяжении нескольких лет бесперебойно обеспечивает электроэнергией не только Балканский велаят, но и другие регионы страны, сообщает газета «Туркменистан».

Энергетики Туркменбаши в отчетном периоде 2025 года работали с высокой эффективностью. С начала года они выработали 870 млн 506 тыс. киловатт-часов электроэнергии.

Этот показатель превысил плановый на 20 млн 506 тыс. киловатт-часов и составил 102% от плана. Таким образом, темпы роста производства электроэнергии на предприятии достигли 110%.

Станция была торжественно введена в эксплуатацию в 2010 году. На ней установлены две газовые турбины общей мощностью 254,2 мегаватта. Особое значение имеет возможность их работы на дизельном топливе в случае необходимости, что обеспечивает эффективное функционирование станции.

Помимо газотурбинной электроустановки, на электростанции действуют 15 небольших подстанций. На объектах установлено электрооборудование с технологиями, соответствующими мировым стандартам.