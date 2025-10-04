Мощная солнечная вспышка вызовет геомагнитные возмущения

Утром, 3 октября, на Солнце зафиксирована очередная мощная вспышка класса М1.5. По данным ученых, выброс корональной массы направлен в сторону Земли, и вероятность прямого столкновения с магнитосферой планеты оценивается как крайне высокая, сообщает МИР24.

Специалисты, отслеживающие солнечную активность, сообщают, что облако плазмы движется по траектории, которая «почти не оставляет шансов» на то, что оно пройдет мимо нашей планеты. Согласно предварительным расчетам, геомагнитная буря может достичь Земли во второй половине воскресенья, 5 октября.

Магнитные бури способны влиять на работу спутниковых систем связи и навигации, а также могут вызывать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности: избегать чрезмерных физических нагрузок и следить за режимом дня.