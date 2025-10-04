Делегат Туркменистана участвовал в семинаре в Ташкенте по выявлению наркотических средств

Сотрудник Учебного центра при Государственной таможенной службе Туркменистана принял участие в подрегиональном семинаре «Анализ рисков и методы поиска в борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками», который проходил в Ташкенте с 23 по 25 сентября.

В рамках семинара были рассмотрены современные подходы к анализу рисков, методы выявления наркотических средств, скрытых в транспортных средствах и контейнерах, а также представлена практика применения кинологических подразделений в борьбе с наркопреступностью, сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана.

Семинар был организован Региональным офисом по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации для Европейского региона (ROCB Europe) совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан при поддержке Академии по подготовке специалистов по борьбе с наркотиками (NEA, Турция) и Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра (CARICC).