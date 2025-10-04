Банк «Senagat» привлек 72 вкладчика по депозиту «Garaşsyzlygyň 34 ýyllygy»

Акционерный коммерческий банк «Senagat» привлек 72 вкладчика, которые разместили 12 679 600 манатов в рамках нового срочного депозита «Garaşsyzlygyň 34 ýyllygy». Депозитная программа была запущена в сентябре 2025 года.

Новый депозитный продукт предлагается гражданам под 10 процентов годовых сроком на один год. Минимальная сумма вклада составляет 100 манатов, максимальная — 500 000 манатов. Средства принимаются как наличными, так и безналичным способом через банковскую карту «Алтын асыр», на которую перечисляется заработная плата.

Напомним, депозитная программа «Garaşsyzlygyň 34 ýyllygy» был открыт с 1 по 30 сентября 2025 года и пользовалась большим спросом у граждан.

Для получения дополнительной информации клиенты могут обратиться в центральный офис банка или любое его отделение по адресу: город Ашхабад, проспект Чандыбиль, дом 129.

Телефон для справок: (+99312) 44-44-44,

электронная почта: info@senagatbank.com.tm.