Samsung вернется к модели Galaxy S26+: компания отказалась от сверхтонкого S26 Edge

Samsung пересмотрела стратегию в отношении своей будущей флагманской линейки Galaxy S26 и приняла решение вернуть модель Galaxy S26+ вместо планировавшегося тонкого S26 Edge. Об этом сообщает IXBT со ссылкой на инсайдера Ice Universe.

По данным источника, решение связано со слабыми продажами Galaxy S25 Edge и неопределенными перспективами конкурирующего iPhone Air. В итоге базовая линейка Galaxy S26 вновь будет включать три устройства: Galaxy S26 Pro, S26+ и S26 Ultra. Сверхтонкая модель при этом выйдет отдельно, как и Galaxy S26 FE.

Ранее летом Samsung планировала отказаться от S26+ в пользу S26 Edge, который предшественник модели выпускался отдельно от основной серии — обычно в мае вместо январского анонса. По всей видимости, для новых устройств будет сохранена та же временная схема.

Линейка Galaxy S26, по слухам, будет представлена в начале 2026 года. Смартфоны обещают поддержку беспроводной магнитной зарядки и обновленный дизайн.