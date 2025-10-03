«Awtomobil ulag hyzmaty» приглашает водителей категории «D» для работы на автобусах

Открытое акционерное общество «Awtomobil ulag hyzmaty» объявило набор водителей с водительским удостоверением категории «D» и соответствующим опытом работы. Компания ищет специалистов для управления миниавтобусами «Toyota Hiace» и крупными городскими автобусами «Hyundai Aero City».

Желающие устроиться на работу могут обращаться по адресу: Ашхабад, жилой комплекс Чоганлы, проспект Атамырат Ниязов, дом 422, Международный автовокзал.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 44-35-22, 44-35-20, 861-49-34-95.