Туркменские клубы «Ахал» и «Аркадаг» синхронно проиграли в Лиге чемпионов АФК-2

«Ахал» и «Аркадаг» проиграли во втором туре группового этапа Лиги чемпионов АФК-2. «Ахал» в домашнем матче уступил иорданскому «Аль-Хуссейну», подопечные Владимира Байрамова в гостях проиграли бахрейнской «Аль-Халдии».

«Аль-Халдия» – «Аркадаг» – 2:0

Бахрейнская «Аль-Халдия» одержала домашнюю победу над туркменским «Аркадагом» со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2. Встреча прошла в Риффе 1 октября. Голы забили Жоэль Бейя (10-я минута) и Глейсон Морейра (39-я минута).

На 53-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Муссы Кулибали, получившего красную карточку за грубую игру против Шаназара Тиркишова. «Аркадаг» усилил нападение заменами, однако отыграться не сумел.

«Аль-Халдия» стала лишь второй командой в истории, которая победила «Аркадаг», созданный в 2023 году, в официальном матче. Ранее туркменский клуб дважды уступал кувейтскому «Аль-Араби» в розыгрыше Лиги вызова сезона-2024/25.

В первом туре «Аркадаг» дома сыграл вничью 0:0 с узбекским «Андижаном», «Аль-Халдия» также поделила очки с катарским «Аль-Ахли» (0:0). В следующем туре «Аркадаг» сыграет в гостях с «Аль-Ахли» 22 октября, «Андижан» в тот же день примет «Аль-Халдию».

«Ахал» – «Аль-Хуссейн» – 1:4

Иорданский «Аль-Хуссейн» одержал гостевую победу над туркменским «Ахалом» со счетом 4:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов АФК-2. Матч прошел в Аркадаге 30 сентября.

Дубль оформил Луис Качорри (33-я минута, 45+4), также отличились Андрей Бани (16-я минута) и Латыр Фолл (38-я минута). У «Ахала» единственный гол забил Эльман Тагаев (21-я минута, с пенальти).

В первом туре «Ахал» на выезде обыграл индийский «Мохун Баган» со счетом 1:0, однако позднее АФК аннулировала результаты всех матчей индийского клуба в турнире из-за его отказа играть в Иране против «Сепахана». Таким образом, «Ахал» лишился трех очков.

После двух туров лидирует «Аль-Хуссейн» с 6 очками. В стартовом матче иорданцы дома обыграли «Сепахан» со счетом 1:0. В следующем туре «Ахал» примет иранский клуб 21 октября.