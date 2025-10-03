Туркменистан примет участие в заседании московского формата по Афганистану

Туркменистан примет участие в седьмом заседании московского формата консультаций по Афганистану, которое состоится 7 октября в Москве. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

В заседании на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц примут участие делегации Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В качестве гостей приглашена делегация Беларуси.

«Афганская сторона будет представлена министром иностранных дел, который на полях мероприятия проведет отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», – заявила Захарова.

Заседание откроет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мероприятие пройдет в закрытом режиме. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, приоритетное внимание будет уделено содействию процессу афганского национального примирения и расширению практического взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.