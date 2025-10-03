Туркменистан и Казахстан расширят сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью

Мажилис Парламента Казахстана ратифицировал соглашение между правительствами Туркменистана и Казахстана о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде, сообщает kazakhstan.today.

Соглашение создает правовую основу для взаимодействия двух стран в противодействии организованной преступности, терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, нелегальной миграции и торговле людьми. Документ также охватывает другие виды преступлений, расследование которых требует совместных усилий компетентных органов обеих стран.

В рамках соглашения стороны будут исполнять взаимные запросы, обмениваться оперативной и криминалистической информацией, профессиональным опытом, направлять специалистов и предоставлять нормативные правовые акты в сфере противодействия преступности. Предусмотрено также содействие в обучении и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов обеих стран.

Ответственными за реализацию соглашения определены Министерство внутренних дел Туркменистана и Министерство внутренних дел Казахстана.