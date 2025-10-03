Стадион «Аркадага» впервые примет матч сборной Туркменистана по футболу

Азиатская конфедерация футбола утвердила домашние арены для национальных сборных в рамках отборочного турнира на Кубок Азии 2027 года. Сборная Туркменистана проведет два домашних матча на новом стадионе в городе Аркадаг.

В матче 3-го тура национальная команда Туркменистана встретится со сборной Шри-Ланки на выезде. Игра состоится 9 октября в Коломбо, начало в 15:45 по ашхабадскому времени.

Ответный матч со Шри-Ланкой пройдет 14 октября на стадионе «Аркадага», который впервые примет игру с участием национальной сборной. Встреча начнется в 18:45 по местному времени.

18 ноября подопечные главного тренера Ровшана Мередова также проведут матч на арене в Аркадаге – против сборной Китайского Тайбэй (начало в 18:45).

Заключительный матч отборочного цикла туркменская команда проведет 31 марта 2026 года в Таиланде.

В последнем домашнем матче 10 июня сборная Туркменистана принимала команду Таиланда на стадионе в Ашхабаде и одержала победу со счетом 3:1 в рамках отбора на Кубок Азии-2027.