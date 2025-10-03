Президент Турции поздравил главу Туркменистана с Днем независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с 34-й годовщиной независимости Туркменистана, передает TDH.

«Будучи первой страной, признавшей независимость нашей исторической Родины – Туркменистана, сердечно поздравляю Ваше Превосходительство и братский народ Туркменистана с Днём независимости», – написал Эрдоган.

Он выразил уверенность, что туркмено-турецкие отношения, основанные на общей истории и культуре, продолжат углубляться как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Эрдоган пожелал Президенту Сердару Бердымухамедову здоровья и счастья, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.