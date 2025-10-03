Президент Индии: Ашхабад и Дели объединяют взаимовыгодные отношения

Индию и Туркменистан объединяют современные, многоплановые и взаимовыгодные отношения, заложенные на основе взаимного уважения, общих интересов, глубоких цивилизационных и многовековых культурных связей, а также прочных контактов между народами. Об этом написала Президент Индии Драупади Мурму в поздравлении своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости Туркменистана.

«От имени Правительства, народа Индии и от себя лично передаю Вашему Превосходительству и дружественному народу Туркменистана тёплые приветствия и поздравления по случаю Дня независимости. Также сердечно поздравляю с провозглашением 2025 года – «Международным годом мира и доверия» и с 30-летием признания Организацией Объединённых Наций нейтралитета Туркменистана», – говорится в тексте поздравления на сайте TDH.

По ее словам, под мудрым и дальновидным руководством Президента Сердара Бердымухамедова, двусторонние туркмено-индийские отношения будут и в дальнейшем расширяться и углубляться по различным направлениям, способствуя укреплению сотрудничества и служа на благо наших народов.

Президент Инди пожелала главе Туркменистана крепкого здоровья и благополучия, а братскому туркменскому народу – дальнейшего прогресса и процветания.

«Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моём весьма высоком к Вам уважении», – добавила Драупади Мурму.