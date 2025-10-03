Новые туркменские фильмы будут представлены на кинофестивале «Коркыт Ата»

Новинки туркменского кинематографа будут показаны на Международном кинофестивале «Коркыт Ата», который стартовал вчера в Мангистауской области Казахстана.

Представительная делегация Объединения «Туркменфильм» имени Огуз-хана привезла с собой такие картины как «Kämillige ýol 2: Erjellik» Батыра Батырова, «Kitap» Хекима Аловова, «Ismim düşdi ilden-ile» Максата Гылыджова, а также хроникально-документальную ленту «…Senet däldir, ol sungatdyr» Сахрагуль Джанмаммедовой. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Кроме того, гости и участники кинофестиваля смогут увидеть художественный фильм Вепа Ишангулиева «Gürgenç gözeli Törebeg» и творческую работу режиссёра Зульфии Кадыровой «Ynsan syrdaşy».

Заместитель председателя Объединения «Туркменфильм» имени Огуз-хана по творческим вопросам Сахысалых Байрамов вошел в состав жюри конкурса художественных фильмов. Довлетгельды Худайбердыев будет оценивать работы документалистов.

В фестивале участвуют кинематографисты и деятели искусства из Азербайджана, Турции, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Казахстана.

Жюри подведёт итоги и определит победителей в номинациях: «Лучший художественный фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса» и «Лучший актёр». Также будет вручена специальная премия ТЮРКСОЙ «За вклад в тюркскую культуру».

В открытии кинофестиваля приняли участие Генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Курманбек Жумагали, известный турецкий актёр Бурак Озчивит, отмечает источник.