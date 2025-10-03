Илон Маск стал первым человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов

Состояние владельца компаний SpaceX, Tesla и X (бывший Twitter) Илона Маска 1 октября достигло отметки в 500 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные своего сервиса Real-Time Billionaires — индекса миллиардеров, который ведется в режиме реального времени.

1 октября в 15:30 по восточному времени США оцениваемое состояние Маска на фоне значительного роста акций автомобилестроителя Tesla увеличилось на 9,3 миллиарда долларов, достигнув 500-миллиардной отметки. Однако позже показатель незначительно снизился. На конец биржевого дня 1 октября состояние Маска оценивалось в 499,1 миллиарда долларов.

Путь Маска к вершине списка богатейших людей планеты был стремительным. В марте 2020 года Forbes оценивал его состояние в 24,6 миллиарда долларов. Уже в августе того же года благодаря росту акций Tesla он стал пятым человеком в истории, владеющим 100 миллиардами долларов. В январе 2021 года Маск впервые стал богатейшим человеком планеты с состоянием почти 190 миллиардов долларов. Отметку в 200 миллиардов он преодолел в сентябре 2021 года, 300 миллиардов — в ноябре того же года. В декабре 2024 года Маск стал первым человеком, состояние которого достигло 400 миллиардов долларов.

По данным агентства Bloomberg, также составляющего индекс богатейших людей планеты, состояние Илона Маска может равняться 470 миллиардам долларов. Второе место в рейтингах мультимиллиардеров Bloomberg и Forbes занимает сооснователь технологической корпорации Oracle Ларри Эллисон. Его состояние на 120 миллиардов долларов (по версии Bloomberg) или 150 миллиардов долларов (по версии Forbes) меньше, чем у Маска.

По оценке Forbes, Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером до марта 2033 года. Аналитическая группа Informa Connect Academy год назад прогнозировала, что бизнесмен может достичь этого рубежа уже к 2027 году.