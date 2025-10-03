В Туркменистане обсудили внедрение программы ВОЗ «Иммунный патруль»

Круглый стол, посвящённый вопросам внедрения цифровой программы ВОЗ для детей «Иммунный патруль», состоялся в здании ООН в Ашхабаде. Программа направлена на обучение детей основам иммунитета, гигиены и профилактики заболеваний.

Участники встречи обсудили приоритетные вопросы, включая создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей Министерства образования и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана для надзора за внедрением и интеграцией цифрового инструмента «Иммунный патруль» в национальную учебную программу, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Также обсужден национальный план действий по поэтапному внедрению программы, официальный запуск и пилотное тестирование офлайн-версии для скачивания в целях повышения доступности.

Кроме того, было запланировано проведение обучающих семинаров для учителей в текущем учебном году для обеспечения эффективного использования инструмента в классах.

«Иммунный патруль» предлагает увлекательную для детей платформу, которая обучает основным понятиям здоровья посредством интерактивной игровой практики. Поскольку Туркменистан продолжает уделять первостепенное внимание медицинскому образованию, эта инициатива представляет собой перспективную инвестицию в благополучие и развитие научной грамотности самых юных граждан страны.

Интеграция проекта в систему образования Туркменистана отражает стратегическую приверженность повышению медицинской грамотности с раннего возраста.