В Ашхабаде отметили Международный день пожилых людей

В Международный день пожилых людей в здании Центра общественных организаций Туркменистана прошла праздничная встреча, организованная Меджлисом и Халк Маслахаты Туркменистана совместно с политическими партиями и общественными объединениями страны.

Встреча проходила под девизами «Пожилые — школа мудрости общества» и «Ориентир для времени, пример для поколений – вы!».

В рамках мероприятия состоялись музыкальные выступления, а также церемония чествования представителей старшего поколения.

Жительница Ашхабада, пенсионерка, поэтесса Бахаргуль Керимова в своем выступлении отметила, что в Туркменистане пожилым людям уделяется особое внимание, многие важные решения государственной важности обсуждаются именно с их участием, а в воспитании молодежи большую роль играют их советы и наставления, сообщает «Туркменистан: Золотой век».