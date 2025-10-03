В Ашхабаде отметили день рождения Махатмы Ганди

В спортивном комплексе «Багтыярлык» в Ашхабаде состоялось мероприятие, посвященное Дню рождения Махатмы Ганди (Gandhi Jayanti). Церемония прошла у памятника индийскому общественному и политическому деятелю, сообщается на странице соцсети посольства.

В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Посольства Индии, сотрудники дипломатической миссии, а также представители туркменской общественности. Участники церемонии возложили цветы к памятнику Махатме Ганди.

Gandhi Jayanti ежегодно отмечается 2 октября в день рождения Мохандаса Карамчанда Ганди, известного как Махатма Ганди, который сыграл ключевую роль в борьбе Индии за независимость.