В Алматы завершает работу резиденция для танцоров и хореографов из Туркменистана

Завтра подходит к завершению межкультурная танцевальная резиденция для танцоров и хореографов из Туркменистана, которая проходила с 22 сентября в городе Алматы в театре Jolda Dance Theatre.

Цель резиденции – создать пространство для обмена опытом, поддержания взаимно полезных профессиональных связей и совместного творчества.

Резиденция является частью многокомпонентного проекта «Dance Turkmenistan!», направленного на развитие современного танца и реализуемого Французским институтом в Туркменистане в партнерстве с Министерством культуры Туркменистана, Представительством Европейского Союза, Посольствами Франции и Италии в Туркменистане, а также Goethe-Institut в Казахстане.

В течение двух недель участники резиденции работали с куратором, посещали мастер-классы местных специалистов в сфере танца, а также знакомились с представителями театрального и танцевального сообществ.

Под наставничеством куратора участники доработали собственные идеи и создали эскизы перформансов, которые сегодня будут представлены на итоговом открытом показе 3 октября.

Продюсерами резиденции являются основательница Jolda Dance Theater Жанна Туленды и продюсер Нафисат Ермагамбетова.

Кураторский и тренерский состав представлен опытными танцовщиками, хореографами и режиссерами: Артуром Галимуллиным, Гульсаей Таурхановой, Марией Губановой и Томирис Меттыбаевой, сообщается в пресс-релизе Французского института в Туркменистане.

Проект финансируется EUNIC в рамках программы European Spaces of Culture, которая экспериментирует и внедряет инновационные модели культурного сотрудничества между европейскими деятелями и местными партнерами в странах за пределами ЕС.