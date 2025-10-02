Экономический потенциал Туркменистана применят на благо народа

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая по случаю Международного дня пожилых людей, заявил, что экономический потенциал страны направлен на улучшение качества жизни населения и развитие новых социальных и промышленных объектов. Об этом сообщает новостной интернет-ресурс TerraNews.

По словам главы государства, строительство городов, этрапов, современных сёл и крупных предприятий способствует укреплению позиций Туркменистана и росту благосостояния граждан. Президент подчеркнул, что работа ведётся на основе имеющихся ресурсов и в духе народного единства.

Сердар Бердымухамедов отметил, что в центре государственной политики находятся интересы человека, а особое внимание уделяется заботе о старшем поколении.