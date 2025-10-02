Туркменские студенты отправились на годичное обучение в Университет Цукубы

Студенты Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммеда Азади получили возможность пройти годичное обучение в Японии. Об этом сообщает новостной сайт Asmannews.

Один из учащихся факультета восточных языков и литературы (подготовительное педагогическое отделение) направлен на учёбу в Университет Цукубы в рамках соглашения об обмене и сотрудничестве между двумя ВУЗами.

Другой студент того же факультета успешно прошёл вступительные испытания и был зачислен на годичную программу стажировки «Японский язык и японская культура», реализуемую Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) в 2025–2026 учебном году.

Подобные образовательные инициативы предоставляют студентам практический опыт и способствуют развитию международного сотрудничества в научной и академической сфере, а также помогают в подготовке специалистов с высоким уровнем профессиональной и культурной компетенции.