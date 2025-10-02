Туркмено-грузинские переговоры обещают масштабные события

1 октября в здании МИД Грузии прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Довлетмырата Сейитмаммедова с Главой департамента по консульским вопросам и вопросам диаспоры Министерства иностранных дел Грузии Н.Комахидзе. Об этом сообщает новостной сайт Asmannews.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив традиционно дружественный характер туркмено-грузинских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.

Посол Туркменистана сообщил о подготовке международного форума в декабре, приуроченного к Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Также обсудили проведение двусторонних консультаций в рамках Программы сотрудничества МИД Туркменистана и МИД Грузии на 2025–2026 годы. Стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог и укреплять сотрудничество по всем направлениям.