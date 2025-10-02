Туркменистан совершил технологический прорыв на месторождении Готурдепе

На одном из крупнейших месторождений Туркменистана — Готурдепе — завершена модернизация добычи нефти. В рамках проекта внедрено новое газлифтное оборудование, что увеличило дебит более 400 скважин и стабилизировало добычу, сообщает новостной сайт Asmannews.

Модернизация стартовала с запуска газокомпрессорной станции мощностью 12 млн. кубометров газа в сутки, которая обеспечила эффективный переход на газлифтный метод.

Проект реализован совместно инженерами «Nebitgazçykaryş» и учеными Института «Nebitgazylmytaslama», что позволило оперативно внедрить научные разработки в производство.

Успешная модернизация укрепляет ресурсную базу Готурдепе, стимулирует развитие нефтегазовой отрасли и демонстрирует стремление Туркменистана к инновациям и повышению энергетической безопасности.