Мировое сообщество выражает поздравления Туркменистану с Днём независимости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил ряд поздравительных посланий по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает новостной сайт Asmannews.

Поздравительные письма направили представитеди ряда зарубежных страны, в том числе Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Индия Драупади Мурму, Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Король Испании Филипп VI, Президент Черногории Яков Милатович, Руководители Республики Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, Президент Республики Чад Махамат Идрис Деби Итно, Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам, Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг, заместитель Эмира Государства Катар шейх Абдулла бин Хамад Аль Тани, Председатель Кабинета Министров, министр иностранных дел Государства Катар шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, а также Премьер-министр Афганистана Алхадж Молла Мохаммад Хасан Ахунд.

В своих письмах главы государств выразили пожелания здоровья и успехов Президенту Туркменистана, а народу страны — мира, развития и благополучия. Особое внимание уделялось укреплению дружбы и сотрудничества с Туркменистаном и намерению расширять двусторонние связи.