Герой-Аркадаг ознакомился с проектами второй очереди «умного города»

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов 1 октября посетил город Аркадаг, где ознакомился с проектами социальных и производственных объектов, медицинского кластера, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, а также с планами озеленения города. Об этом сообщает сетевое издание Arzuw News.

Особое внимание уделялось применению современных технологий, цифровизации здравоохранения, подготовке квалифицированных специалистов и экологической устойчивости строительства.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг Дерягелди Оразов и хяким города Гульшат Маммедова сообщили о мерах, предпринимаемых в рамках плана дальнейшего развития города.

На встрече обсуждались результаты деятельности медицинского кластера города Аркадаг: продукция предприятия «Arkadag Medisina Klasteri Menejment», включая детское питание, получила золотую медаль «Продукт года» на международной выставке в Москве, что подтверждает высокое качество и экологичность отечественных товаров.

В ходе рабочего совещания были рассмотрены вопросы строительства и благоустройства, применения современных материалов и технологий, а также подготовки павильона для выставки в Ашхабаде, посвящённой достижениям здравоохранения и медицинской промышленности. Особое внимание уделялось гуманитарной работе Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Национальный Лидер туркменского народа дал рекомендации по дальнейшему развитию города, обеспечению высоких стандартов строительства, эксплуатации современных систем и благоустройству жилых и общественных зон.

Кроме того, по указанию Героя-Аркадага были подписаны контракты между Благотворительным фондом и частными предприятиями «Sport ýyldyzy» и «Aga-gurluşyk» на строительство и модернизацию социальных объектов, включая спортивный комплекс, творческий центр и мечети, что расширяет масштабы гуманитарной деятельности фонда.