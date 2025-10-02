В Туркменистане созданы суды в новых этрапах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании новых судов в нескольких регионах. Об этом сообщает сетевое издание Arzuw News.

Решение связано с изменениями в административно-территориальном делении и основано на статье 16 Закона Туркменистана «О суде».

В соответствии с документом, в Ахалском велаяте будет создан суд этрапа Алтын асыр, в Дашогузском — Гарашсызлыкский и Губадагский этрапские суды, в Лебапском — суд этрапа Довлетли, а также Фарабский и Гарабекаулский этрапские суды, в Марыйском велаяте учреждается Огузханский этрапский суд.

Министерству финансов и экономики поручено внести соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2025 год. Постановление подписано в Ашхабаде 1 октября 2025 года.