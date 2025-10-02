В Туркменистане созданы новые этрапские прокуратуры

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании новых прокуратур в связи с изменениями в административно-территориальном делении Ахалского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов, сообщает новостной сайт Asmannews.

Новые структуры прокуратуры открыты в этрапе Алтын асыр (Ахалский велаят), Гарашсызлыкском и Губадагском этрапах (Дашогузский велаят), Довлетли, Фарабском и Гарабекаулском этрапах (Лебапский велаят), а также в Огузханском этрапе Марыйского велаята.

Отдельным постановлением глава госдуарства также утвердил кадровые назначения в системе прокуратуры.