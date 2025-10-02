В Туркменистане оценили деятельность силовых органов за первые девять месяцев

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами генерал армии Сердар Бердымухамедов 1 октября провёл заседание Государственного совета безопасности. На обсуждение были вынесены итоги работы военных и правоохранительных органов за девять месяцев текущего года, сообщает новостной сайт Asmannews.

Секретарь Госсовета безопасности, Министр обороны Бегенч Гундогдыев доложил о повышении обороноспособности страны, улучшении условий службы военнослужащих, внедрении цифровых технологий в армии, а также о ходе призыва и увольнения в запас.

Далее генеральный прокурор Бегмурат Мухамедов представил отчитался о соблюдении законности и мерах прокурорского надзора. Затем Министр внутренних дел Мухаммет Хыдыров рассказал о работе по поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений и безопасности на дорогах, включая прошедший месячник «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни».

Следом Председатель Верховного суда Бегенч Ходжамгулыев доложил о развитии судебной системы, применении цифровых технологий и повышении квалификации сотрудников. Министр национальной безопасности Назар Атагараев, начальник Государственной пограничной службы Язгелди Нурыев, Министр адалат Мереттаган Таганов, Председатель Государственной таможенной службы Максат Худайкулыев и Председатель Государственной миграционной службы Аманмухаммет Сазаков представили отчёты о проделанной работе, внедрении цифровых систем, совершенствовании материально-технической базы и повышении квалификации сотрудников. Все получили конкретные поручения от главы государства.

В ходе заседания были подписаны назначения прокуроров и документы о создании новых структур военных и правоохранительных органов в ряде этрапов страны.

Подводя итоги, Президент подчеркнул важность укрепления обороноспособности, безопасности и социально-бытовых условий военнослужащих, отметил успешное проведение военного парада в честь 34-й годовщины независимости и пожелал участникам заседания здоровья и успехов в службе на благо страны.

Заслушав отчеты, Президент Туркменистана поручил каждому участнику заседания выполнить ряд конкретных задач.