Ашхабад готовится к неделе искусства: выставки, концерты и театральные премьеры

В Ашхабаде в ближайшие дни состоятся выставки, концерты и театральные премьеры, сообщает новостной сайт Asmannews.

3 октября откроется персональная выставка Чарымурада Язмурадова «Моя поэзия в красках», а в ТРЦ «Аркач» пройдет фестиваль корейской культуры с мастер-классами и фотозонами.

На следующий день, 4 октября, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули выступят южнокорейские артисты Квон Хвапён и Квон Миджи совместно с Государственным симфоническим оркестром.

5 октября зрителей ждет спектакль «Japbaklar» инклюзивной детской студии «ТА-ТаЛ» в «Medeniýet merkezi».

Театральная афиша также обещает премьеры: в Национальном драматическом театре имени Алп Арслана будут показаны «Bir gijäniň gudraty» и «Söweşe garşy söweş», в Государственном кукольном театре — «Romeo we Julýetta». Русский драмтеатр имени Пушкина представит спектакли «Индийская любовь», «В гостях у сказки», «Эти свободные бабочки», «Дюймовочка» и «Волки и овцы».