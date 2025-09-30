Туркменистан принял участие в церемонии открытия III Игр стран СНГ в Азербайджане

Туркменистан принял участие в торжественной церемонии открытия III Игр стран СНГ, которая состоялась на центральном городском стадионе в Гяндже (Азербайджан).

Участников и гостей мероприятия приветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Организаторы церемонии открытия подготовили музыкальные и танцевальные номера, а также массовые постановки, отражающие историю и культуру страны-хозяйки.

По стадиону торжественно прошли делегации каждой страны-участницы. Флаг Туркменистана нес баскетболист Шакир Суннетов.

В состав делегации Туркменистана вошли 41 атлет, которые будут соревноваться в семи дисциплинах. Туркменские спортсмены выступят в баскетболе 3х3, боксе, карате, стендовой стрельбе, плавании, тхэквондо и борьбе.

Соревнования III Игр стран СНГ проходят на 12 спортивных объектах в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди. Турнир продлится до 8 октября.

На форум заявились 1624 атлета в возрасте до 23 лет из 13 стран: Азербайджана, Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана.

