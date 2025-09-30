Туркменистан примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске

Туркменистан на уровне вице-премьера примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится в понедельник в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

На рассмотрение участников вынесены 15 вопросов преимущественно экономического характера. Встреча традиционно пройдет в двух форматах – узком и широком составе.

В проекте повестки дня значатся вопросы сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, в сфере цифровых технологий, сельского хозяйства, строительства, использования атомной энергии в мирных целях.

Главы правительств также рассмотрят проекты плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года и плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Года охраны здоровья.