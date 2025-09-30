Таможенники Туркменистана и Узбекистана сопоставили данные статистики внешней торговли

Рабочая встреча специалистов Государственной таможенной службы Туркменистана и Таможенного комитета Республики Узбекистан прошла в городе Ургенч с 15 по 19 сентября. Туркменскую рабочую группу возглавил начальник отдела таможенной статистики Государственной таможенной службы Туркменистана.

Как сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана, встреча была посвящёна проведению сопоставительного анализа данных статистики внешней торговли между двумя странами.

Встреча организована как результат реализации Протокола между таможенными службами двух стран по обмену информацией о перемещении товаров во взаимной торговле от 2022 года, отмечает источник.

Сопоставление данных по импорту и экспорту различных товарных групп было направлено на выявление и оценку возможных расхождений, что, в свою очередь, позволило сформировать взаимосогласованные наборы данных о торговле между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, отмечает источник.

