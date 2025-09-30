С начала года Узбекистан посетило около 250 тысяч туркменских туристов

С начала 2025 года число туркменских туристов, посетивших Узбекистан, достигло почти 250 тысяч человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Узбекистана.

Согласно информации, в январе-августе текущего года соседнюю страну посетили 243,5 тысячи туркменских туристов, и Туркменистан занял 6 место по количеству граждан, посетивших Узбекистан.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года число туркменских туристов, посетивших Узбекистан, составило 102,9 тысячи.

Первым в рейтинге стран с наибольшим числом туристов, посетивших Республику Узбекистан, занимает Кыргызстан — 2 миллиона 164,5 тысячи человек. Далее идут Казахстан (1 миллион 769,9 тысячи туристов), Таджикистан (1 миллион 699,9 тысячи туристов), Россия (663,2 тысячи туристов) и Афганистан (304,5 тысячи туристов).

Общее число иностранных туристов, посетивших Узбекистан за 8 месяцев текущего года, составило 7,5 миллионов человек, что на 49,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает источник.