Результат торгов на ГТСБ Туркменистана на прошлой неделе — 30,4 млн долларов США

На прошлой неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана было зарегистрировано 18 сделок. Общая сумма валютных сделок составила свыше 30 миллионов 413 тысяч долларов США.

Как сообщает ТДХ, за иностранную валюту предприниматели из Великобритании и Афганистана закупили сжиженный газ производства госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменнебит».

Также за иностранную валюту представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов, Азербайджана и Турции приобрели ткань суровую, хлопковое волокно, очищенные хлопчатобумажные отходы.

Туркменские бизнесмены на внутренний рынок приобрели масло базовое ГК «Туркменнебит» на сумму 604 тысячи 500 манатов.