Очередное заседание российско-туркменской межправкомиссии пройдет в Ашхабаде

Очередное заседание российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Ашхабаде в середине октября, сообщил посол России в Туркменистане Иван Волынкин в поздравлении по случаю Дня независимости Туркменистана, опубликованном пресс-службой посольства России в субботу.

Волынкин подчеркнул, что в условиях активного развития двусторонних связей особенно важно поддерживать и укреплять достигнутую положительную динамику, чему будет способствовать предстоящее заседание комиссии.

«Отрадно констатировать, что между лидерами наших держав установлены доверительные отношения, которые гарантируют успешное развитие двусторонних связей», — отметил дипломат в своем поздравлении.

12-е заседание Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось 7 декабря 2022 года в Москве.