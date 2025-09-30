Делегация Туркменистана участвует в MONDIACULT-2025 в Барселоне

Делегация Туркменистана, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой, участвует в работе Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025), которая проходит в Барселоне с 29 сентября по 1 октября.

В рамках конференции, в которой принимают участие 160 государств, проходят министерские диалоги и ряд параллельных мероприятий, сообщает МИД Туркменистана.

Участники обсуждают актуальные направления международного сотрудничества в культурной сфере, включая вопросы обеспечения культурных прав, цифровой трансформации, взаимодействия культуры и образования, развития креативных индустрий, взаимосвязи культуры и климатических изменений, сохранения культурного наследия в условиях кризисов, а также перспективы использования искусственного интеллекта.

Глава туркменской делегации М.Бяшимова на тематической сессии по темам «Культура и мир» и «Культура и образование» подчеркнула значимость последовательной политики Президента Туркменистана, направленной на сохранение и популяризацию богатого историко-культурного наследия, укрепление культурного диалога, а также активное продвижение культурной дипломатии.

Отмечена твёрдая приверженность Туркменистана принципам и идеалам ЮНЕСКО, что находит отражение в его активном участии в реализации ключевых программ и инициатив, способствующих укреплению партнёрских связей и развитию международного гуманитарного сотрудничества.

Всемирная конференция MONDIACULT-2025 проводится один раз в четыре года и является ведущей глобальной платформой для диалога и сотрудничества в области культурной политики.