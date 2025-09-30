ГТСБТ: реализован сжиженный газ на сумму свыше $10 млн

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана (ГТСБТ) в понедельник заключены сделки по закупке сжиженного газа на сумму $10 млн. 592 тыс. 850 долларов. Об этом сообщает ГТСБТ.

Продукцию, произведённую на предприятиях Государственного концерна Türkmennebit, приобрели представители деловых кругов Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Соединенного Королевства Британия, США и Узбекистан.

Предприниматели из ОАЭ также закупили экстракт солодкового корня и 5% спиртовый раствор йода на сумму $104 тыс. 312 долларов.

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 18 сделок.