В Китае открыт самый высокий мост в мире

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая введён в эксплуатацию новый мост через ущелье Хуацзян, который стал самым высоким в мире. По данным агентства «Синьхуа», высота сооружения над рекой Бэйпаньцзян составляет 625 метров.

Новый мост почти в девять раз превышает высоту знаменитого моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Строительство объекта заняло три года. Общая протяжённость сооружения составляет 2890 метров, при этом длина главного пролёта достигает 1420 метров.

Местные власти отмечают, что это крупнейший подвесной мост на стальных ферменных балках, построенный в горной местности. До появления нового объекта рекорд принадлежал другому мосту через реку Бэйпаньцзян, расположенному примерно в 100 километрах от нового сооружения. Его высота составляла 565,4 метра.

Строительство нового моста значительно сократило время в пути через ущелье: если ранее дорога занимала около двух часов, то теперь переход можно совершить за две минуты.

Провинция Гуйчжоу известна как «страна мостов» — здесь построено более 30 тысяч подобных инженерных сооружений. В мировом рейтинге самых высоких мостов три объекта из этой провинции занимают лидирующие позиции, а почти половина из ста крупнейших мостов мира расположена именно в Гуйчжоу