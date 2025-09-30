В Ашхабаде восстановлено движение по проспекту Bitarap Türkmenistan

Хякимлик Ашхабада сообщил о полном восстановлении движения транспорта на участке проспекта Bitarap Türkmenistan şaýoly (проспект Подвойского) между проспектами Атамырата Ниязова и Арчабиль.

Напомним, что ограничения движения на данном участке действовали с 6 августа в связи с проведением благоустроительных работ в рамках подготовки к празднованию 30-летия Нейтралитета Туркменистана.

В настоящее время все работы завершены, и транспортное движение в центральной части столицы полностью восстановлено в прежнем режиме.