Президент Туркменистана помиловал 225 граждан к Дню независимости страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе очередного заседания Кабинета Министров в четверг подписал Указ о помиловании 225 осуждённых в честь 34-й годовщины независимости страны.

Решение стало продолжением благородной традиции, направленной на поддержку тех, кто искренне раскаялся в совершённых правонарушениях. Об этом сообщают официальные СМИ Туркменистана.

Доклад о работе по подготовке помилования представил секретарь Госсовета безопасности и председатель Комиссии по вопросам гражданства и помилования Бегенч Гундогдыев.

Президент Туркменистана поручил правоохранительным органам обеспечить скорейшее освобождение помилованных и их возвращение в семьи.

Помилованным гражданам глава государства пожелал добросовестно работать, искренне служить Родине и жить, пользуясь плодами своего труда.

На заседании был также рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.