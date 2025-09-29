Президент Туркменистана возложил венок к Монументу независимости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов возложил венок к Монументу независимости в рамках торжественной церемонии по случаю 34-й годовщины обретения независимости, передает TDH.

В торжественной церемонии у Монумента независимости приняли участие председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций, хякимы городов Ашхабад и Аркадаг, велаятов.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Туркменистана военным оркестром. Президент возложил венок к монументу, который является символом свободы и суверенитета страны. Вслед за главой государства букеты цветов возложили другие участники церемонии.