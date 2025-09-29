Мировые лидеры поздравили Туркменистан с 34-й годовщиной независимости

Главы государств и правительств ведущих стран мира направили поздравительные послания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 34-й годовщины независимости, которая отмечается 27 сентября.

Как сообщает TDH, среди поздравивших Президента Туркменистана – лидеры США, России, Китая, Франции, Италии, Ирана, а также главы государств Центральной Азии, Закавказья и Ближнего Востока. В своих посланиях мировые лидеры отметили успехи Туркменистана в социально-экономическом развитии и выразили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании подчеркнул успешную реализацию стратегии «Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства» под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. «Китай как всесторонний стратегический партнер искренне радуется всем успехам Туркменистана», – отметил китайский лидер, выразив готовность углублять сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой оценке Вашингтоном отношений с Ашхабадом, подтвердив «неизменную и твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости» Туркменистана. Американский лидер особо отметил «глубокое уважение» к проводимой Туркменистаном политике позитивного нейтралитета.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал российско-туркменские отношения как «углубленное стратегическое партнерство», отметив их динамичное развитие «во всех направлениях». По словам российского лидера, такое сотрудничество «отвечает коренным интересам дружественных народов России и Туркменистана».

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул «тесные и прочные связи» между двумя странами, основанные на приверженности принципам Устава ООН. Французский лидер особо отметил соавторство Франции в возобновленной в 2025 году резолюции Генассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана.

Президент Италии Серджо Маттарелла подчеркнул значимость регионального сотрудничества в формате «Италия – Центральная Азия» для продвижения «мира, стабильности и устойчивого развития». Итальянский лидер выразил поддержку «позитивно развивающихся отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом».

Лидеры центральноазиатских государств в своих поздравлениях отметили братские связи с Туркменистаном и готовность к расширению многостороннего сотрудничества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул эффективную реализацию Туркменистаном «модели национального развития», а также выразил уверенность в выведении двустороннего сотрудничества «на новый уровень как в качественном, так и в содержательном плане».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику казахско-туркменского сотрудничества, которое «совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием».

Помимо центральноазиатских партнеров, поздравления направили Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Ваагн Хачатурян, Беларуси Александр Лукашенко, Ирана Масуд Пезешкиан, а также король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян и император Японии Нарухито.

Во всех поздравительных посланиях мировые лидеры пожелали Президенту Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – мира, благополучия и дальнейшего процветания.

