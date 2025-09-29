Карл III заявил, что усилия Ашхабада и Лондона позитивно повлияют на решение проблем экологии

Король Великобритании и Северной Ирландии Карл III направил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости, передает TDH.

«Мы с супругой искренне рады направить вам и народу Туркменистана наши тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости. Рад, что между нашими странами установились столь прочные связи, и с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашей дружбы. Твёрдо уверен, что совместные усилия обеих стран позитивно повлияют на решение глобальных экологических проблем и вопросов изменения климата, затрагивающих всё человечество», – говорится в сообщении.

Туркменистан 27 сентября отметил 34-ю годовщину независимости. В этот день по всей стране прошли праздничные мероприятия.