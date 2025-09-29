Глава Татарстана прибыл в Туркменистан на празднование Дня независимости

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главой Республики Татарстан РФ Рустамом Миннихановым, который прибыл в Туркменистан для участия в торжествах по случаю Дня независимости страны, передает TDH.

Туры по Туркменистану

Гурбангулы Бердымухамедов тепло поприветствовал татарстанского лидера на туркменской земле и поздравил его с победой на выборах главы республики. Национальный Лидер особо отметил символичность того факта, что первой страной, которую Минниханов посетил после избрания, стал братский Туркменистан.

«Это свидетельствует о высоком уровне наших двусторонних отношений», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Минниханов выразил признательность за радушный прием и поздравил председателя Халк Маслахаты с 34-й годовщиной независимости Туркменистана.

Стороны с удовлетворением констатировали поступательное развитие туркмено-татарстанского сотрудничества. Гурбангулы Бердымухамедов с теплотой вспомнил визит Минниханова в Туркменистан в августе текущего года, подчеркнув динамичный характер партнерства в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией.

Туры по Туркменистану

Особое внимание на встрече было уделено развитию экономических связей. Лидеры отметили важную роль совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в координации двустороннего взаимодействия.

Значительное место в повестке занимает укрепление гуманитарных связей, включая научно-образовательную сферу.

В завершение встречи стороны обменялись наилучшими пожеланиями, подтвердив взаимную готовность к расширению многопланового партнерства.